Луис Адриано удалил все фото с русской женой. Екатерина не обновляет инстаграм почти месяц

Сама Екатерина не обновляет инстаграм почти месяц, хотя раньше регулярно публиковала новые посты. При этом фото с Адриано она не удаляет.
На данный момент неизвестно, с чем связаны подобные изменения. Подписчики пары предполагают, что они могли расстаться.
В начале июня сообщалось, что Екатерина пожаловалась на угрозы на почве расизма. Ее последний пост в инстаграме датирован 11 июня — в экипировке бразильской команды «Палмейрас», игроком которой в настоящее время является Адриано.
Адриано с того момента выложил в инстаграме четыре фотографии — за рулем автомобиля, с бутсами и на тренировках. И ни слова о Екатерине.
О том, что Адриано женился на русской девушке, стало известно 15 ноября 2019 года. Это уже второй брак бразильского футболиста — от предыдущего у него есть трое детей.
Луис и Екатерина познакомились в Москве в то время, когда он был игроком «Спартака».