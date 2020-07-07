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12:01 (мск), источник: Sport24

Луис Адриано удалил все фото с русской женой. Екатерина не обновляет инстаграм почти месяц

Бразильский футболист Луис Адриано, известный в России в первую очередь по выступлениям за «Спартак», удалил из инстаграма все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.

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Сама Екатерина не обновляет инстаграм почти месяц, хотя раньше регулярно публиковала новые посты. При этом фото с Адриано она не удаляет.

На данный момент неизвестно, с чем связаны подобные изменения. Подписчики пары предполагают, что они могли расстаться.

В начале июня сообщалось, что Екатерина пожаловалась на угрозы на почве расизма. Ее последний пост в инстаграме датирован 11 июня — в экипировке бразильской команды «Палмейрас», игроком которой в настоящее время является Адриано.

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Адриано с того момента выложил в инстаграме четыре фотографии — за рулем автомобиля, с бутсами и на тренировках. И ни слова о Екатерине.

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О том, что Адриано женился на русской девушке, стало известно 15 ноября 2019 года. Это уже второй брак бразильского футболиста — от предыдущего у него есть трое детей.

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Луис и Екатерина познакомились в Москве в то время, когда он был игроком «Спартака».

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