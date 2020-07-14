Марадона мог стать лицом ЧМ-94 за 100 млн долларов. Диего отказался — по контракту нужно было принять американское гражданство

Источник: Reuters

В конце 80-х Диего Марадону знали все. Удивляться не стоит: Аргентина выиграла ЧМ-86, Диего стал лучшим игроком турнира и забил два шедевра англичанам — исполнил «руку бога», а через несколько минут обвел шестерых соперников и катнул в пустые. Аргентинец феерил и в «Наполи»: взял скудетто-1987 и Кубок УЕФА-1989.

Если бы Марадона мог получить «Золотой мяч», то обязательно бы его получил, но до 1995 года правила запрещали награждать неевропейцев. В 1989-м американское спортивное агентство International Management Group (IMG) провело исследование и выяснило, что Диего — самый популярный человек на планете. Кто такой Марадона, знали даже в США: еще до триумфа сборной на ЧМ-86 «Архентинос Хуниорс» несколько раз приезжал в коммерческие туры по Штатам.

В том же 1989-м представители IMG вышли на Марадону с предложением: аргентинец должен стать лицом чемпионата мира 1994 года в США. За медиа-права футболисту предложили 100 миллионов долларов. Сто! Миллионов! Долларов! Но и это не все: за появление на промо-мероприятиях Марадоне полагался отдельный гонорар.

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Но в контракте была одна деталь: Марадона должен был получить гражданство США — в IMG были уверены, что рейтинги рекламы с американцем взлетят до небес. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер лично звонил футболисту и обещал избавить от налоговых обязательств. Но Диего отказался.

«Они просили меня стать американцем. Американцем! Да, мне предложили космические деньги — но гражданство, возможность быть аргентинцем вообще не имеет цены», — объяснял он в автобиографии.

Тем более, Марадона и так неплохо зарабатывал: по новому контракту с «Наполи» аргентинец получал 5 млн долларов в год плюс еще 2,5 млн за медиа-права. Диего вел программу на телеканале RAI за 3 миллиона в год; подписал контракт на 5 млн с японским концерном «Хиточи», который выпустил линейку спортивной одежды с именем Марадоны; были рекламы кофейных напитков, пива и «Макдоналдс».