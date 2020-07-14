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11:56 (мск), источник: Life.ru

Белорусские футболистки заподозрили, что с ними играет мужчина

В нынешнем сезоне Симпоре забила восемь голов в восьми матчах.

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Игроки одного из клубов женского чемпионата Белоруссии написали открытое письмо главе футбольной федерации страны Владимиру Базанову и попросили проверить половую принадлежность игрока минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре из Буркина-Фасо.

Спортсменки считают, что возможен сговор лиц с целью привести столичный клуб к чемпионскому титулу и выходу команды в Лигу чемпионов. Также футболистки сомневаются в допинговой чистоте Симпоре и требуют определить уровень её тестостерона. Свои подписи под письмом поставили 18 спортсменок.

В «Динамо-БГУФК» отметили, что сталкиваются с подобной ситуацией не в первый раз, и заявили, что информация о сокрытии гендерной принадлежности футболистки является ложной.

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В свою очередь, в Федерации футбола подтвердили, что Симпоре предоставила все необходимые документы и справки перед тем, как перейти в минский клуб. Кроме того, чиновники отметили, что она имеет опыт выступлений за национальную женскую сборную Буркина-Фасо под эгидой ФИФА.

В текущем сезоне 33-летняя Симпоре забила восемь голов в восьми матчах. Минское «Динамо» лидирует в чемпионате, одержав десять побед в десяти играх и пропустив всего один гол при 58 забитых.

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