Белорусские футболистки заподозрили, что с ними играет мужчина

Игроки одного из клубов женского чемпионата Белоруссии написали открытое письмо главе футбольной федерации страны Владимиру Базанову и попросили проверить половую принадлежность игрока минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре из Буркина-Фасо.

Спортсменки считают, что возможен сговор лиц с целью привести столичный клуб к чемпионскому титулу и выходу команды в Лигу чемпионов. Также футболистки сомневаются в допинговой чистоте Симпоре и требуют определить уровень её тестостерона. Свои подписи под письмом поставили 18 спортсменок.

В «Динамо-БГУФК» отметили, что сталкиваются с подобной ситуацией не в первый раз, и заявили, что информация о сокрытии гендерной принадлежности футболистки является ложной.

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В свою очередь, в Федерации футбола подтвердили, что Симпоре предоставила все необходимые документы и справки перед тем, как перейти в минский клуб. Кроме того, чиновники отметили, что она имеет опыт выступлений за национальную женскую сборную Буркина-Фасо под эгидой ФИФА.