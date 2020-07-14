Пермская власть приобрела права на «Амкар»

Экс-капитан ФК «Амкар» Алексей Попов рассказал URA.RU, что стоимость сделки составляет от одного до пяти миллионов рублей. При этом для возрождения команды необходимо еще около 40 миллионов рублей, которые должен будет выделить край и спонсор в равных частях. «Клуб будет существовать только при условии софинансирования (50/50). При этом край не будет содержать две команды — “Звезду” и “Амкар”, выступающие в двух уровнях. Взять столько футболистов просто не от куда», — уточняет Попов. Он полагает, что выступление возрожденный «Амкар» сможет начать только через год, поскольку сейчас уже регистрируются команды второй лиги (где сможет играть «Амкар») и совсем скоро стартует чемпионат.