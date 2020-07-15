Экс-игрок «Зенита» Халк покинет «Шанхай СИПГ» по окончании контракта

В декабре мой контракт заканчивается. Я уже говорил, что не хочу продлевать соглашение. Теперь у меня есть предложения из нескольких стран. Это правда, что в Европе есть отличные клубы, участвующие в Лиге чемпионов, есть варианты в Бразилии. Есть даже предложения из Китая. Но я больше не хочу здесь оставаться.

Халк футболист «Шанхай СИПГ»