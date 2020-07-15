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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Зенита» Халк покинет «Шанхай СИПГ» по окончании контракта

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским футбольным клубом.

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Источник: AP 2020

Халк перешел в «Шанхай» из петербургского «Зенита» в 2016 году и стал чемпионом Китая в 2018-м. Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца года.

В декабре мой контракт заканчивается. Я уже говорил, что не хочу продлевать соглашение. Теперь у меня есть предложения из нескольких стран. Это правда, что в Европе есть отличные клубы, участвующие в Лиге чемпионов, есть варианты в Бразилии. Есть даже предложения из Китая. Но я больше не хочу здесь оставаться.
Халк
футболист «Шанхай СИПГ»

«Финансовый фактор не является главенствующим. Я думаю о том, где буду счастливее. Мы пока ничего не решили. Правда в том, что в декабре я буду свободен», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Халк выступал за «Зенит» с сентября 2012 года по май 2016-го.

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