Экс-игрок «Зенита» Халк покинет «Шанхай СИПГ» по окончании контракта
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским футбольным клубом.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским футбольным клубом.
Халк перешел в «Шанхай» из петербургского «Зенита» в 2016 году и стал чемпионом Китая в 2018-м. Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца года.
В декабре мой контракт заканчивается. Я уже говорил, что не хочу продлевать соглашение. Теперь у меня есть предложения из нескольких стран. Это правда, что в Европе есть отличные клубы, участвующие в Лиге чемпионов, есть варианты в Бразилии. Есть даже предложения из Китая. Но я больше не хочу здесь оставаться.
«Финансовый фактор не является главенствующим. Я думаю о том, где буду счастливее. Мы пока ничего не решили. Правда в том, что в декабре я буду свободен», — добавил он.
Халк выступал за «Зенит» с сентября 2012 года по май 2016-го.