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17:25 (мск), источник: ТАСС

Правило пяти замен в футбольных матчах будет действовать до конца сезона-2020/21

ТАСС, 15 июля. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) продлили действие правила пяти замен в основное время матчей до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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«После принятого 8 мая решения предоставить командам, участвующим в соревнованиях, запланированным к завершению в 2020 году, возможность использования до пяти замен совет директоров IFAB согласился рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении этого решения. На основе углубленного обзора, который включал обратную связь с заинтересованными сторонами и анализ влияния коронавируса на календари, совет директоров IFAB продлил возможность пяти замен на соревнования, которые планируется завершить к 31 июля 2021 года, и на международные соревнования, запланированные на июль-август 2021 года», — говорится в сообщении.

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В соответствии с решением IFAB и ФИФА разрешено проводить пять замен вместо трех в матчах завершающихся в 2020 году турниров. Такое решение было принято, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Во время основного времени игры командам разрешается делать по три остановки для замен, также замены можно проводить в перерыве матча. В дополнительное время команды имеют право совершить шестую замену.

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