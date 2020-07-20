France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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«Впервые с 1956 года “Золотой мяч” сделает перерыв. В 2020 году не будет победителя, поскольку после вдумчивого обдумывания выяснилось, что не все условия выполняются. Мы считаем, что этот год не может и не должен рассматриваться как обычный», — цитирует главного редактора France Football Паскаля Ферре L'Equipe.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это решение не радует нас, но оно кажется самым ответственным. Защита авторитета и легитимности такой награды также означает обеспечение ее безупречности с течением времени. В 2021 году “Золотой мяч” снова соберет большую футбольную семью, чтобы вновь пережить то счастье, которое окружает церемонии», — добавил Ферре.

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Кроме «Золотого мяча» журнал отменил вручение наград лучшему молодому футболисту, лучшей футболистке и лучшему вратарю, которая носит имя бывшего голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Отмечается, что вместо вручения ежегодных наград в конце года France Football соберет символическую сборную всех времен. Жюри, состоящее из 180 человек со всего мира, выберет 11 футболистов из списка, составленного редакцией журнала.

В 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.