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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Журнал France Football принял решение не вручать награду лучшему футболисту сезона — «Золотой мяч» — в 2020 году, сообщается на сайте французского издания.

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«Впервые с 1956 года “Золотой мяч” сделает перерыв. В 2020 году не будет победителя, поскольку после вдумчивого обдумывания выяснилось, что не все условия выполняются. Мы считаем, что этот год не может и не должен рассматриваться как обычный», — цитирует главного редактора France Football Паскаля Ферре L'Equipe.

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«Это решение не радует нас, но оно кажется самым ответственным. Защита авторитета и легитимности такой награды также означает обеспечение ее безупречности с течением времени. В 2021 году “Золотой мяч” снова соберет большую футбольную семью, чтобы вновь пережить то счастье, которое окружает церемонии», — добавил Ферре.

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Кроме «Золотого мяча» журнал отменил вручение наград лучшему молодому футболисту, лучшей футболистке и лучшему вратарю, которая носит имя бывшего голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Отмечается, что вместо вручения ежегодных наград в конце года France Football соберет символическую сборную всех времен. Жюри, состоящее из 180 человек со всего мира, выберет 11 футболистов из списка, составленного редакцией журнала.

В 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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