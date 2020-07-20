France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

«Впервые с 1956 года “Золотой мяч” сделает перерыв. В 2020 году не будет победителя, поскольку после вдумчивого обдумывания выяснилось, что не все условия выполняются. Мы считаем, что этот год не может и не должен рассматриваться как обычный», — цитирует главного редактора France Football Паскаля Ферре L'Equipe.
«Это решение не радует нас, но оно кажется самым ответственным. Защита авторитета и легитимности такой награды также означает обеспечение ее безупречности с течением времени. В 2021 году “Золотой мяч” снова соберет большую футбольную семью, чтобы вновь пережить то счастье, которое окружает церемонии», — добавил Ферре.
Кроме «Золотого мяча» журнал отменил вручение наград лучшему молодому футболисту, лучшей футболистке и лучшему вратарю, которая носит имя бывшего голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Отмечается, что вместо вручения ежегодных наград в конце года France Football соберет символическую сборную всех времен. Жюри, состоящее из 180 человек со всего мира, выберет 11 футболистов из списка, составленного редакцией журнала.
В 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.