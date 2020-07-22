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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В этот день скончался «Советский Пеле». Эдуарду Стрельцову было всего 53 года

30 лет назад скончался бывший форвард «Торпедо» и сборной СССР Эдуард Стрельцов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ему было 53 года. Причиной смерти стал рак легких.

Форвард выступал за «Торпедо» на протяжении всей карьеры — с 1954 по 1958 год, а затем с 1965 по 1970. Чемпион СССР, обладатель серебряных и бронзовых медалей. Обладатель Кубка СССР и финалист турнира. Дважды признавался лучшим футболистом года в СССР. Лучший бомбардир чемпионата страны 1955 года.

Участвовал в победном для сборной СССР олимпийском футбольном турнире 1956 года, но в то время в олимпийском футболе игрокам вручалось всего 11 медалей, поэтому формально он остался без награды. Стрельцов не вышел на поле в победном финале против Югославии (1:0).

Никита Симонян, занявший его место на поле, предложил Стрельцову взять его собственную медаль, однако тот наотрез отказался, сказав, что он на 11 лет моложе и еще выиграет немало трофеев и медалей.

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В 1958 году Стрельцов был осужден за изнасилование. Он получил 12 лет тюрьмы. 4 февраля 1963 года было принято решение о его условно-досрочном освобождении из тульской колонии. В 1965 году он вернулся в «Торпедо» после того, как с него сняли запрет на выступления за автозаводцев. В 1970 году завершил карьеру из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Футболист заявлял о своей невиновности и уверял, что вместо него в тюрьме должен был сидеть другой человек. В 2001 году был образован Комитет Стрельцова с целью пересмотра уголовного дела и полной реабилитации Стрельцова. Председатель комитета, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, заявил, что приговор разрушил карьеру футболиста. Несмотря на многочисленные просьбы деятелей культуры, спорта и политики, уголовное дело 1958 года так и не было пересмотрено, и приговор остаётся в силе и по сей день.

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