В этот день скончался «Советский Пеле». Эдуарду Стрельцову было всего 53 года

Источник: Спорт-Экспресс

Ему было 53 года. Причиной смерти стал рак легких.

Форвард выступал за «Торпедо» на протяжении всей карьеры — с 1954 по 1958 год, а затем с 1965 по 1970. Чемпион СССР, обладатель серебряных и бронзовых медалей. Обладатель Кубка СССР и финалист турнира. Дважды признавался лучшим футболистом года в СССР. Лучший бомбардир чемпионата страны 1955 года.

Участвовал в победном для сборной СССР олимпийском футбольном турнире 1956 года, но в то время в олимпийском футболе игрокам вручалось всего 11 медалей, поэтому формально он остался без награды. Стрельцов не вышел на поле в победном финале против Югославии (1:0).

Никита Симонян, занявший его место на поле, предложил Стрельцову взять его собственную медаль, однако тот наотрез отказался, сказав, что он на 11 лет моложе и еще выиграет немало трофеев и медалей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b013829111948297dff5" data-vnd="b013829111948297dff5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b013829111948297dff5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1958 году Стрельцов был осужден за изнасилование. Он получил 12 лет тюрьмы. 4 февраля 1963 года было принято решение о его условно-досрочном освобождении из тульской колонии. В 1965 году он вернулся в «Торпедо» после того, как с него сняли запрет на выступления за автозаводцев. В 1970 году завершил карьеру из-за разрыва ахиллова сухожилия.