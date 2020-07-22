«Он трогал меня каждый чёртов день». Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Девушка под именем Skyler B написала в «Твиттере» пост, в котором рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-футболиста во времена его выступления в США.



«Домогательства, с которыми я столкнулась в «Нью-Йорк Сити», были настолько ужасными, что сейчас даже мысль о профессиональном спорте приводит меня в дрожь. Меня пугает возможность нахождения в окружении спортсменов. Я полностью изменила свою карьеру, потому что-то дерьмо, которому я подверглась, разрушило мои мечты.



Я думала, что получу возможность всей моей жизни, когда меня взяли на стажировку. Но я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чёртов день, а мои боссы думали, что это очень смешно. Женщины, которые достаточно смелые, чтобы во весь голос рассказывать свои истории, — мои герои.