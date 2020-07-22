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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он трогал меня каждый чёртов день». Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший нападающий сборной Испании и ряда клубов на родине Давид Вилья стал фигурантом скандала.

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Источник: Reuters

Девушка под именем Skyler B написала в «Твиттере» пост, в котором рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-футболиста во времена его выступления в США.

«Домогательства, с которыми я столкнулась в «Нью-Йорк Сити», были настолько ужасными, что сейчас даже мысль о профессиональном спорте приводит меня в дрожь. Меня пугает возможность нахождения в окружении спортсменов. Я полностью изменила свою карьеру, потому что-то дерьмо, которому я подверглась, разрушило мои мечты.

Я думала, что получу возможность всей моей жизни, когда меня взяли на стажировку. Но я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чёртов день, а мои боссы думали, что это очень смешно. Женщины, которые достаточно смелые, чтобы во весь голос рассказывать свои истории, — мои герои.

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Я всё ещё нахожу забавным, что мне всё это время говорили, что у меня ужасное отношение к работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут щупать, высмеивать и толкать. Конечно, у меня было ужасное отношение к работе!" — написала девушка.

Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2014 по 2018 год, а его последним клубом стал японский «Виссел Кобе». В ходе своей карьеры Давид также защищал цвета «Валенсии», «Барселоны», «Атлетико» и других команд. В составе сборной Испании он становился чемпионом Европы и мира.

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