КДК РФС получил возможность оценки целесообразности штрафов за неявку команд на матчи

Согласно изменениям, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сможет оценивать причины неявки для применения или неприменения штрафа к пропустившему игру клубу. Ранее КДК РФС в случае неявки на матч команды накладывал штраф при любых обстоятельствах.

«Изменения в статью 86 дисциплинарного регламента РФС связаны с необходимостью установления возможности, а не обязанности КДК РФС применять штраф во всех случаях неявки команды на матч. В соответствии с новой редакцией вышеупомянутой статьи КДК РФС сможет оценивать причины такой неявки (например, в случае отсутствия возможности команды принять участие в матче достаточным количеством футболистов в связи с их временной нетрудоспособностью) для цели применения или неприменения штрафа к виновному клубу», — говорится в сообщении.