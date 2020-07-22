«В 22 года встретила парня и завершила карьеру». Казахстанка из ЦСКА — о зарплате, жизни в Москве и Головкине
Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова решилась завершить карьеру, когда собиралась замуж в 22 года. В интервью
Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова решилась завершить карьеру, когда собиралась замуж в 22 года. В интервью
Денег за меня не платили, мы расторгли контракт с БИИКом по обоюдному согласию. Я хотела попробовать себя в Европе, искала клуб, потом со мной связались из ЦСКА. Так случилось, что получила травму до этого перехода. Надо сказать, что в женском футболе в Казахстане тяжело по медицинской части, я сама искала себе доктора. В ЦСКА меня как раз много спрашивали о здоровье.
У нас среднестатистические оклады, не как в мужском футболе, а как у обычных людей. Про звезд я вообще молчу, нас на один уровень с ними не ставят. Средняя зарплата в России ниже 100 тысяч рублей. Но я не говорю, что вообще нет больших зарплат, просто средняя зарплата не на самом высоком уровне. Жилье снимает клуб или мы вместе с девочками снимаем. Передвигаемся по городу на метро, такси, автобусе или иногда с подругой, у нее есть машина. Обидно, что наш труд не ценят, нам говорят: «А зачем ты тогда пришла сюда?».
Я играю 16 лет в футбол, за это время я купила себе машину. Чтобы купить новый айфон, мне надо копить месяцев пять, но это в условиях, если твоя жизнь остается на прежнем уровне. В России у меня примерно такая же зарплата, как в Шымкенте, но надо понимать, что в Москве совсем другие цены.
Да, я тоже из Майкудука, это довольно опасный район, там надо не футболом, а именно боксом заниматься. С Геннадием мы никак не пересекались, когда я начинала карьеру, он скорее всего уже был в Америке. Хотела ли познакомиться? Я просто не такой человек, который будет навязываться.
Пишут в Instagram, приглашают, но меня это смешит, я не представляю, как можно так познакомиться — в соцсетях или на улице. Понимаю, когда есть общие друзья, в компании. Раньше я отвечала на сообщения: «Нет, извините». Сейчас сообщений больше, поэтому даже перестала отвечать.
Да, у меня был случай, когда я чуть замуж не вышла, но потом поняла, что нет. Мне было 22 года, все тогда быстро завертелось, я даже позвонила в клуб, сказала тренеру, что хочу завершить карьеру. Мы долго говорили, но в итоге меня отпустили. Но это было полгода, потом я вернулась. Бывает так, что парень встречает девушку и сначала говорит, какая она классная, но потом начинается: «На футбол ты лучше не ходи, в зал тоже, там ведь столько парней, все будут смотреть на тебя». Вот эти запреты, условия — они не для меня.
Ночные клубы? Конечно, хожу. Я знаю, когда можно, а когда нельзя. Естественно, если завтра матч, я не пойду в клуб. А вот в отпуске — легко могу себе позволить.
Напомним, Мясникова стала футболисткой ЦСКА в апреле 2019 года. До этого воспитанница карагандинского футбола выступала за «БИИК-Казыгурт». В составе армейского клуба в 2019 году она стала чемпионкой России.