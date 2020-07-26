«Спартак» проиграл «Локомотиву» в чемпионате России по пляжному футболу

Основное и дополнительное время встречи в Москве завершилось со счетом 4:4. В составе «красно-белых» голами отметились Никита Чайковский, Олег Гапон, Алексей Макаров и Андрей Котенев. У железнодорожников отличились Никита Сафронов, Борис Никоноров, Павел Кожинов и Артём Волошин. В серии пенальти точнее оказался «Локомотив» — 6:5.