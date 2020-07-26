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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» проиграл «Локомотиву» в чемпионате России по пляжному футболу

«Спартак» в серии пенальти потерпел поражение от «Локомотива» в московском дерби в рамках девятого тура чемпионата России по пляжному футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Основное и дополнительное время встречи в Москве завершилось со счетом 4:4. В составе «красно-белых» голами отметились Никита Чайковский, Олег Гапон, Алексей Макаров и Андрей Котенев. У железнодорожников отличились Никита Сафронов, Борис Никоноров, Павел Кожинов и Артём Волошин. В серии пенальти точнее оказался «Локомотив» — 6:5.

«Локомотив» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от саратовской «Дельты». «Спартак» с 16 очками располагается на четвертой строчке.

Результаты остальных матчей тура:

«Дельта» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 5:4,

ЭЛМОНТ (Московская область) — «Динамо» (Самара) — 3:5,

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 7:1.

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