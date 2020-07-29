«Севастополь» обыграл «Океан» в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. «Севастополь» со счетом 2:0 выиграл на выезде в Керчи у местного «Океана» в 22-м туре
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. «Севастополь» со счетом 2:0 выиграл на выезде в Керчи у местного «Океана» в 22-м туре
Результаты других матчей тура: «Фаворит — ВД Кафа» — «Кызылташ» — 0:2; «Инкомспорт» — «ТСК-Таврия» — 2:2, «Крымтеплица» — «Евпатория» — 0:0.
В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 57 очков, далее следуют «Крымтеплица» (41), «Севастополь» (37), «ТСК-Таврия» (33), «Кызылташ» (31), «Океан» (18), «Инкомспорт» (15), «Фаворит — ВД Кафа» (14).
Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь».