«Севастополь» обыграл «Океан» в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу

Результаты других матчей тура: «Фаворит — ВД Кафа» — «Кызылташ» — 0:2; «Инкомспорт» — «ТСК-Таврия» — 2:2, «Крымтеплица» — «Евпатория» — 0:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4f7958ea2d1999e0ab1e" data-vnd="4f7958ea2d1999e0ab1e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4f7958ea2d1999e0ab1e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 57 очков, далее следуют «Крымтеплица» (41), «Севастополь» (37), «ТСК-Таврия» (33), «Кызылташ» (31), «Океан» (18), «Инкомспорт» (15), «Фаворит — ВД Кафа» (14).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).