«Газпром-Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира

Источник: Спорт-Экспресс

Учитывались три фактора: интерес болельщиков к посещению матчей, доход с игр и способность становиться «12-м игроком».

Рейтинг возглавил стадион «Тоттенхэма». На второй позиции арена «Атланты Юнайтед». На третьем месте «Принципалити», где свои матчи проводит сборная Уэльса.

На 11-й позиции стадион «Зенита» — «Газпром Арена». В рейтинге он опередил «Стад де Франс», «Эмирейтс» и «Олд Траффорд».