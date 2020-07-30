Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным газеты Tages-Anzeiger, дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уточняется, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером, покинувшим этот пост ранее в июле. Встречи проходили на фоне расследования дел о коррупции в ФИФА.

В июне 2017 года сообщалось, что прокуратура Швейцарии занимается расследованием 25 дел о коррупции в ФИФА. Было найдено 178 сообщений об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Тогда Лаубер отказывался называть фамилии фигурантов расследования, однако, по некоторым данным, в их число входили бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке, а также Франц Беккенбауэр, который возглавлял организационный комитет чемпионата мира 2006 года в Германии.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
Неудержимый Овечкин показал Америке, что такое советский хоккей
Знаменитая драка СССР и Венгрии в бассейне на Олимпиаде-1956
Легендарный гол русского хоккеиста Федорова в США в 21 год
Надоел аукцион «Кокорин». Рабинер — о трансфере форварда
Стало известно имя главного тренера тульского ФК «Арсенал»
УЕФА уверен, что коронавирус в «Реале» не повлияет на матч ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь