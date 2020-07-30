12-летний русский мальчик сделал из вратаря соперника Кариуса. И стал звездой инстаграма 433
Больше двух миллионов просмотров!
Больше двух миллионов просмотров!
2 183 839 — столько собрал гол в известном
Конечно, в комментариях обсуждают не действия Егора, а фэйл вратаря. Самые популярные комменты — «не знал, что у Кариуса есть сын», «все равно он лучше Кепы» и «кипер, только не переходи в “Бешикташ”». Намеки тут очевидные — юного вратаря сравнивают с Лорисом Кариусом и его провалом в финале ЛЧ с «Реалом» в 2018-м. Припоминают и Кепу, которого скоро выгонят из «Челси».
Sport24 решил связаться с человеком, который и забил гол на 2 миллиона просмотров. Вот интервью с новой звездой российского футбола — Егором Говорухой.
— Вообще этому видео уже почти два года, здесь я только пришел в команду «Техника Футбола» из Чертаново. Тот матч мы выиграли — 3:1.
— Что испытал, когда увидел свой ролик на странице 433?
— Очень обрадовался! Но со мной заранее связывались из 433 — я знал, что меня должны выложить. Потом позвонил друг и сказал, что я у них в инстаграме! Класс. Первым делом рассказал маме. Мы минут 15 без остановки смотрели на новые лайки и количество просмотров.
— Что родители сказали?
— Поздравили меня — сказали, круто, что я добился ответа от 433.
— Вратаря жалко?
— Да, конечно. Надеюсь, парень не видел этот ролик. Настроение ему он бы точно не поднял… Но вообще вратарь хорошо играл — карьеру заканчивать
— Что говорят про тебя и 433 твои друзья?
— Они рады за меня, поздравляют, помогают. Я им очень благодарен и ценю их! Вообще больше шутим про ролик.
— От девушек много сообщений получил после выхода поста?
— Только от
— Как развивается твоя карьера?
— Хорошо, я прогрессирую, во многом благодаря моему тренеру Ринату Раимову. Сейчас я играю за Фк Dablball, который полгода назад основал мой тренер. Мы здорово идем в таблице, много побеждаем.
— Кто тебя привел в футбол?
— Папа — огромное ему спасибо. Когда мне было 5 — отдал меня в секцию рядом с домом. Мы с папой оба любим футбол и болеем за «Спартак»!
— Главный вопрос: как дела в школе?
— В школе у меня все хорошо, хоть я и футболист. Учусь на пятерки, участвую в олимпиадах, никогда не опаздываю на уроки. И у меня есть друзья в школе, которые тоже учатся хорошо и тоже хорошо играют в футбол — это круто!
— Подавал мячи взрослым футболистам во время официальных матчей?
— Да, лучше всего было на игре «Чертаново» — «Ротор». Там болельщики из Волгограда пели песни под дождем! Ну и быть частью игры ФНЛ — классно.
— Как тебе сборная России? Дзюба?
— То, что они сделали на ЧМ, — очень круто. Дзюба — крутой, но только как футболист. Как личность он мне не нравится.
— А кто нравится как личность?
— Ещенко, наверное. Просто добрый, веселый человек.
— Месси или Криштиану?
— Месси! Он идеальный футболист. В школе у нас ничья — половина пацанов любят Криша, половина — Лео.
— Это интервью могут прочитать люди из твоего любимого «Спартака». Хочешь им
— Да, конечно, у меня есть просьба для Федуна. Леонид Арнольдович, пожалуйста, купите сильных футболистов! Спасибо.
Арарат Мамбреян