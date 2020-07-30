Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Золотой дубль «Зенита»
18:16 (мск), источник: Sport24

12-летний русский мальчик сделал из вратаря соперника Кариуса. И стал звездой инстаграма 433

Больше двух миллионов просмотров!

Наверх

2 183 839 — столько собрал гол в известном фут-инстаграме 433. Гол не Лионеля Месси или Харри Кейна, а 12-летнего русского мальчика Егора Говорухи. Гол не офигительным ударом рабоной или после 9999 феерических финтов. Егор просто отдавал пас, а в итоге… В итоге получилось вот это.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, в комментариях обсуждают не действия Егора, а фэйл вратаря. Самые популярные комменты — «не знал, что у Кариуса есть сын», «все равно он лучше Кепы» и «кипер, только не переходи в “Бешикташ”». Намеки тут очевидные — юного вратаря сравнивают с Лорисом Кариусом и его провалом в финале ЛЧ с «Реалом» в 2018-м. Припоминают и Кепу, которого скоро выгонят из «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.

Sport24 решил связаться с человеком, который и забил гол на 2 миллиона просмотров. Вот интервью с новой звездой российского футбола — Егором Говорухой.

— Вообще этому видео уже почти два года, здесь я только пришел в команду «Техника Футбола» из Чертаново. Тот матч мы выиграли — 3:1.

— Что испытал, когда увидел свой ролик на странице 433?

— Очень обрадовался! Но со мной заранее связывались из 433 — я знал, что меня должны выложить. Потом позвонил друг и сказал, что я у них в инстаграме! Класс. Первым делом рассказал маме. Мы минут 15 без остановки смотрели на новые лайки и количество просмотров.

— Что родители сказали?

— Поздравили меня — сказали, круто, что я добился ответа от 433.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вратаря жалко?

— Да, конечно. Надеюсь, парень не видел этот ролик. Настроение ему он бы точно не поднял… Но вообще вратарь хорошо играл — карьеру заканчивать из-за одной ошибки точно не стоит.

— Что говорят про тебя и 433 твои друзья?

— Они рады за меня, поздравляют, помогают. Я им очень благодарен и ценю их! Вообще больше шутим про ролик.

— От девушек много сообщений получил после выхода поста?

— Только от девушек-футболисток! Но там просто поздравления с попаданием на 433, ничего такого.

— Как развивается твоя карьера?

— Хорошо, я прогрессирую, во многом благодаря моему тренеру Ринату Раимову. Сейчас я играю за Фк Dablball, который полгода назад основал мой тренер. Мы здорово идем в таблице, много побеждаем.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто тебя привел в футбол?

— Папа — огромное ему спасибо. Когда мне было 5 — отдал меня в секцию рядом с домом. Мы с папой оба любим футбол и болеем за «Спартак»!

— Главный вопрос: как дела в школе?

— В школе у меня все хорошо, хоть я и футболист. Учусь на пятерки, участвую в олимпиадах, никогда не опаздываю на уроки. И у меня есть друзья в школе, которые тоже учатся хорошо и тоже хорошо играют в футбол — это круто!

Во время загрузки произошла ошибка.

— Подавал мячи взрослым футболистам во время официальных матчей?

— Да, лучше всего было на игре «Чертаново» — «Ротор». Там болельщики из Волгограда пели песни под дождем! Ну и быть частью игры ФНЛ — классно.

— Как тебе сборная России? Дзюба?

— То, что они сделали на ЧМ, — очень круто. Дзюба — крутой, но только как футболист. Как личность он мне не нравится.

— А кто нравится как личность?

— Ещенко, наверное. Просто добрый, веселый человек.

— Месси или Криштиану?

— Месси! Он идеальный футболист. В школе у нас ничья — половина пацанов любят Криша, половина — Лео.

— Это интервью могут прочитать люди из твоего любимого «Спартака». Хочешь им что-то сказать?

— Да, конечно, у меня есть просьба для Федуна. Леонид Арнольдович, пожалуйста, купите сильных футболистов! Спасибо.

Арарат Мамбреян

Читайте также
 «Как откровенно и смело. Обольстительница». Шикарная жена хоккеиста НХЛ показала пикантное фото
«Я делаю минет каждую ночь». Аппетитная жена звездного футболиста любит оральный секс
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
World Athletics выступила за полное исключение ВФЛА
Знаменитая драка СССР и Венгрии в бассейне на Олимпиаде-1956
Спортдиректор «Зенита»: Cлухи о конфликте с Семаком — выдумка
Кокорин утверждал, что никогда не пойдет в «Спартак»
Стало известно имя главного тренера тульского ФК «Арсенал»
Экс-футболист различных сборных РФ будет выступать за Армению
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь