Инфантино будет сотрудничать с расследованием в Швейцарии

Источник: РИА "Новости"

В четверг сообщалось, что Специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Джанни Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер якобы обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино, они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f20ac390fe0e117667f" data-vnd="2f20ac390fe0e117667f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f20ac390fe0e117667f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«ФИФА признает решение о начале расследования в отношении встреч с участием Инфантино и Лаубера. ФИФА, включая президента ФИФА, остается в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере сотрудничать с этим расследованием», — говорится в сообщении.

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Лаубер на прошлой неделе подал в отставку на фоне судебных разбирательств о его махинациях во время расследований дел, связанных с ФИФА. Суд пришел к выводу, что он скрыл встречу с Инфантино и предоставил ложную информацию надзорному органу, когда его ведомство расследовало коррупцию в ФИФА.

После обвинений Лаубера в нарушениях во время расследований уголовных дел по подозрению в нечестном ведении бизнеса и отмывании денег при заключении контрактов на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре надзорный орган генпрокуратуры начал дисциплинарное расследование в отношении действий генпрокурора. По решению комиссии от 2 марта нынешнего года Лаубер был обвинен в серьезных и неоднократных нарушениях должностных обязанностей и приговорен к выплате 8% от своего годового оклада.