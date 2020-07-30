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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Инфантино будет сотрудничать с расследованием в Швейцарии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) и ее президент Джанни Инфантино будут в полной мере сотрудничать с расследованием швейцарских властей, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг сообщалось, что Специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Джанни Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер якобы обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино, они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

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«ФИФА признает решение о начале расследования в отношении встреч с участием Инфантино и Лаубера. ФИФА, включая президента ФИФА, остается в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере сотрудничать с этим расследованием», — говорится в сообщении.

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Лаубер на прошлой неделе подал в отставку на фоне судебных разбирательств о его махинациях во время расследований дел, связанных с ФИФА. Суд пришел к выводу, что он скрыл встречу с Инфантино и предоставил ложную информацию надзорному органу, когда его ведомство расследовало коррупцию в ФИФА.

После обвинений Лаубера в нарушениях во время расследований уголовных дел по подозрению в нечестном ведении бизнеса и отмывании денег при заключении контрактов на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре надзорный орган генпрокуратуры начал дисциплинарное расследование в отношении действий генпрокурора. По решению комиссии от 2 марта нынешнего года Лаубер был обвинен в серьезных и неоднократных нарушениях должностных обязанностей и приговорен к выплате 8% от своего годового оклада.

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На прошлой неделе Федеральный административный суд опубликовал свой ответ на апелляцию Лаубера против решения надзорного органа генпрокуратуры. Суд постановил, что выдвинутые против генпрокурора обвинения лишь частично обоснованы. Таким образом, приговор Лауберу был смягчен, а штраф понижен до 5% от годового оклада.

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