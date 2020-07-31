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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ФИФА заявили о готовности сотрудничать со следствием по делу Инфантино

ФИФА прокомментировала информацию об открытии уголовного дела в отношении президента организации Джанни Инфантино.

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Источник: Спорт-Экспресс

«ФИФА признает решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии начать расследование в отношении встреч президента ФИФА Джанни Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, — говорится в заявлении. — ФИФА, включая президента, остается в распоряжении швейцарских властей и будет полностью сотрудничать со следствием, как и всегда».

Выяснилось, что Лаубер и Инфантино скрыли свою встречу, хотя именно федеральная прокуратура Швейцарии в то время расследовала злоупотребления в ФИФА. Оба чиновника отрицают, что сделали что-либо противозаконное.

50-летний Джанни Инфантино — гражданин Швейцарии и Италии. Он возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на этой должности Йозефа Блаттера.

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