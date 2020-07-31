Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру

«У меня были предложения от нескольких клубов на родине и за рубежом, но я не хотел зависеть от решений других людей, — сказал 32-летний немец. — Я решил подвести черту сейчас. Деньги не имеют для меня значения. Дорогие машины и часы не вписываются в мой стиль жизни. Я заработал достаточно».