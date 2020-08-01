Новый сезон в российском футболе начнется в субботу матчами ФНЛ и женской Суперлиги

Источник: РИА "Новости"

Число клубов, которые сыграют во втором по силе дивизионе российского футбола, увеличилось до 22 команд. По итогам стартующего розыгрыша ФНЛ коллективы, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 13-й и 14-й строчках. В Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, а в обратном направлении проследуют четыре клуба.

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Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд. Первое и второе места заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», вышедшие в РПЛ. На ступень ниже опустились самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Они заняли 15-е и 16-е места по итогам сезона в высшем дивизионе.

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В середине мая было принято решение о том, что занявшие места с 16-го по 20-е клубы могут остаться в ФНЛ, если получат лицензию на следующий сезон. Благодаря этому прописку сохранили московский «Спартак-2», ивановский «Текстильщик» и воронежский «Факел». От участия в следующем сезоне ФНЛ отказались владивостокский «Луч», саранская «Мордовия», «Армавир» и курский «Авангард».

Из ПФЛ поднялись пять клубов. Новыми участниками турнира стали московский «Велес» («Запад»), брянское «Динамо» («Центр»), астраханский «Волгарь» («Юг»), «Акрон» из Тольятти («Урал-Приволжье») и омский «Иртыш» («Восток»). Еще одну путевку в ФНЛ получила владикавказская «Алания». Ее участие в турнире было утверждено на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в конце июля.

В первый игровой день пройдут матчи «Чертаново» — «Спартак-2», «Нижний Новгород» — «Томь», «Иртыш» — «Енисей», «Динамо» (Брянск) — «Оренбург», «Нефтехимик» — «Чайка», «Алания» — «СКА-Хабаровск», «Текстильщик» — «Велес», «Волгарь» — «Краснодар-2» и «Факел» — «Акрон».

В воскресенье программу стартового тура нового турнира закроют встречи «Крылья Советов» — «Балтика» и «Шинник» — «Торпедо». Сезон-2020/21 в ФНЛ планируется завершить 15 мая 2021 года, стыковые матчи пройдут 19 и 23 мая.

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Изменения в женском футболе

Чемпионат России по футболу среди женских команд в сезоне 2020 года получил не только новое название (Суперлига), но и новый логотип, а также измененный формат. Раньше турнир начинался весной, в этом году его старт был сдвинут на август. Команды сыграют друг против друга в два круга, а не в три, как это было в прошлом сезоне. За четыре месяца клубы проведут 14 туров.

В Суперлиге сыграют восемь команд. В турнире дебютируют два клуба — петербургский «Зенит» и «Краснодар». Последний был основан на базе бронзового призера прошлогоднего чемпионата России краснодарской «Кубаночки».

В первом туре действующий чемпион России ЦСКА в Москве примет «Зенит». Встреча пройдет 1 августа, начало игры — 17:00 мск.