Инфантино продолжит занимать пост главы ФИФА, несмотря на разбирательство

В четверг сообщалось, что специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер якобы обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино, они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

«Президент ФИФА стал объектом уголовного преследования в Швейцарии. Но ему не было предъявлено никаких обвинений, он ни в чем не виноват, — добавляется в заявлении. — ФИФА убеждена, что по окончании расследования будет подтверждено, что президент ФИФА не сделал ничего плохого, выполняя свои фидуциарные обязанности, встречаясь с генеральным прокурором Швейцарии».