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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Инфантино продолжит занимать пост главы ФИФА, несмотря на разбирательство

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Джанни Инфантино не должен быть отстранен от должности президента Международной федерации футбола (ФИФА), несмотря на проводимое в отношении него разбирательство в Швейцарии, говорится в заявлении ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг сообщалось, что специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер якобы обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино, они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

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«Ничто не мешает президенту исполнять свои обязанности, — приводит заявление ФИФА АП. — Он продолжит в полной мере выполнять свои функции в ФИФА».

«Президент ФИФА стал объектом уголовного преследования в Швейцарии. Но ему не было предъявлено никаких обвинений, он ни в чем не виноват, — добавляется в заявлении. — ФИФА убеждена, что по окончании расследования будет подтверждено, что президент ФИФА не сделал ничего плохого, выполняя свои фидуциарные обязанности, встречаясь с генеральным прокурором Швейцарии».

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