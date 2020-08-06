Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
21
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
20
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

В ВОЗ заявили, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.

Наверх
Источник: Reuters

«Большое скопление людей в 40, 50, 60 тыс. человек. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете всё это в четырёх или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия», — приводит слова Райана France 24.

Из-за пандемии коронавируса ряд турниров были отменены или перенесены. Крупные футбольные соревнования будут проходить без болельщиков.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Грандиозный провал русской звезды. Малкин снова проиграл
Трагедия, которую скрывали в СССР. Как погибли 13 хоккеистов
Кучеров и Василевский продолжают обыгрывать топ-клубы НХЛ
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь