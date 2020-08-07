В Пермском крае возродили футбольный клуб «Амкар»

Ранее Махонин выступил с предложением возродить «Амкар». В конце июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским футбольным союзом (РФС) и Пермским краем.
«С этого момента официально — бренд “Амкар” возрожден. Передал действующей футбольной команде Академии игровых видов спорта сертификат на право пользования названием “Амкар”. Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба», — написал он.
По информации, опубликованной на сайте краевого правительства, клуб «Амкар» начнет играть в первенстве России среди любительских клубов, предварительно первая игра состоится 15 августа, соперником пермяков станет команда из Омска. В планах к 2023 году вывести команду в Футбольную национальную лигу (вторая по силе лига в России). В состав нового «Амкара» вошли местные молодые игроки. Главная цель клуба — воспитание спортивных кадров. «Они начинали свой путь в спорте еще в футбольной школе “Амкар”. Два года назад она была преобразована в Академию игровых видов спорта. Уверен, играть под именем футбольного клуба “Амкар” ребятам будет очень почетно и перспективно», — приводятся в сообщении слова главного тренера Эрика Ашурбекова.
«Амкар» был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где «Амкар» проиграл английскому «Фулхэму» по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.