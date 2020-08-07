Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
10
Футбол. Еврокубки
6.08
Базель
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
6.08
Байер
Рейнджерс
10
Футбол. Еврокубки
6.08
Севилья
Рома
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
9Золотой дубль «Зенита»
00:18 (мск), источник: ТАСС

В Пермском крае возродили футбольный клуб «Амкар»

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края объявили о возрождении футбольного клуба «Амкар». Право на пользование названием расформированной в 2018 году команды получила Академия игровых видов спорта, написал в Instagram врио главы региона Дмитрий Махонин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее Махонин выступил с предложением возродить «Амкар». В конце июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским футбольным союзом (РФС) и Пермским краем.

«С этого момента официально — бренд “Амкар” возрожден. Передал действующей футбольной команде Академии игровых видов спорта сертификат на право пользования названием “Амкар”. Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации, опубликованной на сайте краевого правительства, клуб «Амкар» начнет играть в первенстве России среди любительских клубов, предварительно первая игра состоится 15 августа, соперником пермяков станет команда из Омска. В планах к 2023 году вывести команду в Футбольную национальную лигу (вторая по силе лига в России). В состав нового «Амкара» вошли местные молодые игроки. Главная цель клуба — воспитание спортивных кадров. «Они начинали свой путь в спорте еще в футбольной школе “Амкар”. Два года назад она была преобразована в Академию игровых видов спорта. Уверен, играть под именем футбольного клуба “Амкар” ребятам будет очень почетно и перспективно», — приводятся в сообщении слова главного тренера Эрика Ашурбекова.

«Амкар» был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где «Амкар» проиграл английскому «Фулхэму» по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.

Читайте также
 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Никаких фарм-клубов и масок на скамейке: что будет в сезоне РПЛ
«Краснодар» отказался продавать игрока «Спортингу» за €7 млн
Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
Полузащитник московского «Спартака» стал игроком «Ахмата»
«Зенит» — «Локо»: почему Суперкубок судит скандальный Вилков?
Роналду сменил прическу и порадовался возвращению ЛЧ (фото)
РФС разрешил российскому клубу регистрировать новых футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь