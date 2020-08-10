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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Широков напал на судью во время любительского матча

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболист Роман Широков атаковал судью Никиту Данченкова во время любительского турнира, сообщает журналист Дмитрий Егоров в своем Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, пострадавший судья снял побои и в ближайшее время собирается подать в суд на нападавшего. Также Егоров опубликовал в соцсетях лицо арбитра после инцидента.

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За свою спортивную карьеру 39-летний Широков успел поиграть за такие клубы как «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Наибольших футбольных успехов достиг в составе «Зенита» и ЦСКА, став трехкратным чемпионом России. Широков, являющийся также бронзовым призером Евро-2008, объявил о завершении карьеры в июле 2016 года.

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