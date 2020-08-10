Широков напал на судью во время любительского матча

По информации источника, пострадавший судья снял побои и в ближайшее время собирается подать в суд на нападавшего. Также Егоров опубликовал в соцсетях лицо арбитра после инцидента.

За свою спортивную карьеру 39-летний Широков успел поиграть за такие клубы как «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Наибольших футбольных успехов достиг в составе «Зенита» и ЦСКА, став трехкратным чемпионом России. Широков, являющийся также бронзовым призером Евро-2008, объявил о завершении карьеры в июле 2016 года.