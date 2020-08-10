Губерниев призвал «Матч ТВ» разорвать отношения с Широковым. Экс-футболист избил судью матча любителей

«Считаю, что канал “Матч ТВ” обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!» — написал в Telegram-канале Губерниев.

Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.