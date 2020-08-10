Губерниев призвал «Матч ТВ» разорвать отношения с Широковым. Экс-футболист избил судью матча любителей
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об избиении арбитра Никиты Данченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об избиении арбитра Никиты Данченкова
«Считаю, что канал “Матч ТВ” обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!» — написал в
Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.