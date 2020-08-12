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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец MMA оценил нанесенный арбитру удар Широкова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский оценил нанесенный арбитру Никите Данченкову удар бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Его слова приводит VseProSport.

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«Уверен, что Широкову никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Просто он понимает, что судья рухнет от его ударчика, а он добьет ногой. Мне бы он так не сделал», — сказал Василевский. По его мнению, футболисту было необязательно обладать нокаутирующим ударом, чтобы нанести опасные травмы арбитру.

Широков напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Спортсмен набросился на судью и нанес ему несколько ударов. Пострадавший арбитр показал последствия нападения. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за сине-бело-голубых. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ». Канал уже объявил об отстранении экс-футболиста от эфиров.

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