Российский боец MMA оценил нанесенный арбитру удар Широкова

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«Уверен, что Широкову никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Просто он понимает, что судья рухнет от его ударчика, а он добьет ногой. Мне бы он так не сделал», — сказал Василевский. По его мнению, футболисту было необязательно обладать нокаутирующим ударом, чтобы нанести опасные травмы арбитру.

Широков напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Спортсмен набросился на судью и нанес ему несколько ударов. Пострадавший арбитр показал последствия нападения. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram.