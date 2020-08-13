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12:48 (мск), источник: Sport24

Раздевалку «Сахалинца» посетил дрессированный медведь

Любительский клуб из Москвы «Сахалинец» опубликовал видео из раздевалки команды, куда привели дрессированного медведя.

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Животное забралось на стол в раздевалке, чем напугало игроков, однако позднее футболисты гладили и кормили медведя.

«Немножко разбавили обстановку», — гласит сообщение клуба в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сахалинец» был основан в 2020 году блогером-пранкером Михаилом Литвиным.

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