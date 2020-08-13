Раздевалку «Сахалинца» посетил дрессированный медведь
Любительский клуб из Москвы «Сахалинец» опубликовал видео из раздевалки команды, куда привели дрессированного медведя.
Любительский клуб из Москвы «Сахалинец» опубликовал видео из раздевалки команды, куда привели дрессированного медведя.
Животное забралось на стол в раздевалке, чем напугало игроков, однако позднее футболисты гладили и кормили медведя.
«Немножко разбавили обстановку», — гласит сообщение клуба в инстаграме.
«Сахалинец» был основан в 2020 году