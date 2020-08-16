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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Москве скончался 17-летний футболист

В субботу умер 17-летний футболист во время тренировки на западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

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По информации источника, инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».

Юный спортсмен занимался с другими игроками, как вдруг потерял сознание. У мальчика начались судороги. Футболиста доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.

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