Скончавшийся в Москве 17-летний футболист тренировался в ДЮСШ-80
Скончавшийся на тренировке в футболист имел отношение к
Скончавшийся на тренировке в футболист имел отношение к
Ранее «МК» сообщил, что в субботу на футбольной тренировке на столичном стадионе «Рублево» скончался 17-летний мальчик.
«ДЮСШ-80», — ответил Анохин по телефону на вопрос о принадлежности скончавшегося футболиста.
От других комментариев глава федерации отказался, сославшись на то, что разбирательство в ситуации продолжается.