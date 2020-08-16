РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста

Ранее «МК» сообщил, что в субботу на футбольной тренировке на столичном стадионе «Рублево» скончался 17-летний мальчик. Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин сообщил РИА Новости, что скончавшийся футболист относился к ДЮСШ-80. По информации РФС, его звали Михаил Колосов.

«РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта “Олимпик”. Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», — говорится в сообщении.