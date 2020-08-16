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17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать умершего 17-летнего футболиста рассказала о ехавшей 20 минут скорой

Мать умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория рассказала о случившемся. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

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Мать Колосова заметила, что не присутствовала на матче, во время которого игроку стало плохо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ей рассказал тренер команды, футболист внезапно потерял сознание, и врачи сразу же начали оказывать первую помощь. «Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут — очень долго», — заметила женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она подчеркнула, что в итоге приехало несколько машин скорой помощи. «Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время», — предположила Виктория. Она добавила, что причину смерти пока не установили, но реаниматолог сообщил, что у спортсмена «просто остановилось сердце».

Также, по словам женщины, у Колосова не было проблем со здоровьем и вредных привычек. Медицинскую комиссию он успешно прошел неделю назад. «Хорошо играл, забивал голы, все им были довольны», — заключила мать спортсмена.

О смерти Колосова стало известно 16 августа. Футболисту стало плохо во время первого тайма матча за команду Москомспорта «Олимпик». Представители спортивной школы обещали оказать помощь семье Колосова.

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