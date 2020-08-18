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15:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Смерть 17-летнего футболиста во время матча заинтересовала Следственный комитет

Смерть 17-летнего футболиста команды Москомспорта «Олимпик» Михаила Колосова во время матча заинтересовала Следственный комитет России. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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По информации источника, сотрудники правоохранительных органов опросили тренера команды Павла Шкурова. Специалист рассказал, что углубленное медицинское обследование, которое Колосов проходил за десять дней до матча, не выявило противопоказаний для занятий спортом. Шкуров подчеркнул, что интересовался самочувствием игрока перед выходом на поле, и тот ни на что не жаловался.

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Кроме того, выяснилось, что у организаторов матча не оказалось медицинских допусков футболистов. После диспансеризации сотрудники больницы отказались выдавать справки из-за неработающего принтера. Теперь СК проводит проверку в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При этом мать Колосова предположила, что врачи при оказании помощи футболисту потеряли слишком много времени. По ее словам, скорая помощь ехала к стадиону 20 минут, а реанимобиль пришлось ждать еще дольше.

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О смерти футболиста стало известно 16 августа. Футболисту стало плохо во время первого тайма матча, который проходил на столичном стадионе «Рублево». Представители спортивной школы, которой принадлежит «Олимпик», обещали оказать помощь семье Колосова.

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