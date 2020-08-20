«Бавария» сместила «Реал» с вершины клубного рейтинга УЕФА
«Бавария» сместила «Реал» с первого места клубного рейтинга УЕФА. Это случилось после того, как мюнхенский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион» (3:0).
«Бавария» сместила «Реал» с первого места клубного рейтинга УЕФА. Это случилось после того, как мюнхенский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион» (3:0).
У «Баварии» и «Реала» теперь по 134 балла, однако мюнхенцы за сезон-2019/20 заработали 34 балла против 17 у «Реала», что позволило им сместить мадридцев с вершины рейтинга.
В топ-10 также присутствуют «Барселона» (128), «Атлетико» (127), «Ювентус» (117), «Манчестер Сити» (116), «ПСЖ» (113), «Севилья» (100), «Манчестер Юнайтед» (100) и «Ливерпуль» (99).
Высшее место среди российских клубов занимает «Зенит» — 22-е (64 балла).