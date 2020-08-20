«Бавария» сместила «Реал» с вершины клубного рейтинга УЕФА

В финале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Во втором полуфинале мюнхенцы разгромили французский «Лион» со счетом 3:0.

В финале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Во втором полуфинале мюнхенцы разгромили французский «Лион» со счетом 3:0.

У «Баварии» и «Реала» теперь по 134 балла, однако мюнхенцы за сезон-2019/20 заработали 34 балла против 17 у «Реала», что позволило им сместить мадридцев с вершины рейтинга.