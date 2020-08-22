«Крымтеплица» выиграла в Керчи у «Океана» в 26-м туре чемпионата Крыма по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. «Крымтеплица» выиграла в субботу на выезде в Керчи у команды «Океан» в 26-м туре чемпионата
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. «Крымтеплица» выиграла в субботу на выезде в Керчи у команды «Океан» в 26-м туре чемпионата
2 августа «Евпатория» за пять туров до окончания турнира завоевала титул чемпиона.
Результаты других матчей тура: «Фаворит-ВД Кафа» — «Евпатория» — 2:1, «Кызылташ» — «Инкомспорт» — 1:2, «Севастополь» — «ТСК-Таврия» — 3:4.
В турнирной таблице лидирует «Евпатория» (63 очка), следом идут «Крымтеплица» (50), «ТСК-Таврия» (45), «Севастополь» (43), «Кызылташ» (34), «Океан» (21), «Инкомспорт» (21), «Фаворит — ВД Кафа» (17).
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь». Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).