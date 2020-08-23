«Локомотив» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

«Локомотив» в пятый раз стал чемпионом страны по пляжному футболу. Чемпионат проводится с 2005 года, помимо «Локомотива» первенство выигрывали шесть команд: петербургские «Кристалл», TIM и IBS, «Сити Химик» из Воронежской области, «Ротор-Волгоград» и «Строгино». «Спартак» во второй раз стал серебряным призером чемпионата России, еще один раз команда выигрывала бронзовые медали.