«Локомотив» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу
ТАСС, 23 августа. Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:3 в финале чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла в
ТАСС, 23 августа. Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:3 в финале чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла в
Голами в составе
«Локомотив» в пятый раз стал чемпионом страны по пляжному футболу. Чемпионат проводится с 2005 года, помимо «Локомотива» первенство выигрывали шесть команд: петербургские «Кристалл», TIM и IBS, «Сити Химик» из Воронежской области, «Ротор-Волгоград» и «Строгино». «Спартак» во второй раз стал серебряным призером чемпионата России, еще один раз команда выигрывала бронзовые медали.
В матче за третье место еще один пятикратный чемпион России петербургский «Кристалл» выиграл у саратовской «Дельты» со счетом 7:3.