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16:37 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

ТАСС, 23 августа. Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:3 в финале чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Голами в составе красно-белых отметились Андрей Новиков (4-я минута), Денис Пархоменко (22), Федор Земсков (28). За «Локомотив» отличились Артем Волошин (10), Виктор Крышанов (24), Нуритдин Мамадиев (30) и Борис Никоноров (35).

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«Локомотив» в пятый раз стал чемпионом страны по пляжному футболу. Чемпионат проводится с 2005 года, помимо «Локомотива» первенство выигрывали шесть команд: петербургские «Кристалл», TIM и IBS, «Сити Химик» из Воронежской области, «Ротор-Волгоград» и «Строгино». «Спартак» во второй раз стал серебряным призером чемпионата России, еще один раз команда выигрывала бронзовые медали.

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В матче за третье место еще один пятикратный чемпион России петербургский «Кристалл» выиграл у саратовской «Дельты» со счетом 7:3.

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