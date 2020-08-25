Суд в Парагвае освободил Роналдиньо, задержанного за фальшивые документы

Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны. В начале апреля они были отпущены под залог и с тех пор находились под домашним арестом в одной из гостиниц Асунсьона.