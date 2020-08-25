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12:24 (мск), источник: ТАСС

Суд в Парагвае освободил Роналдиньо, задержанного за фальшивые документы

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Парагвайский судья Густаво Амарилья постановил освободить из-под домашнего ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису. Об этом сообщила в понедельник местная газета ABC Color.

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Источник: AP 2020

«Действующий домашний арест снят», — приводит слова судьи издание.

Согласно решению судьи, Роналдиньо и его брат теперь могут вернуться в Бразилию. Роберт де Ассису был приговорен к двум годам условно. Помимо условного наказания, обоим назначен совокупный штраф в размере $200 тыс.

Таким образом Амарилья удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей не назначать Роналдиньо и его брату реальный срок.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны. В начале апреля они были отпущены под залог и с тех пор находились под домашним арестом в одной из гостиниц Асунсьона.

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