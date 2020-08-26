«Севастополь» выиграл у «Инкомспорта» в предпоследнем туре чемпионата Крыма по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. «Севастополь» выиграл со счетом 3:0 у команды «Инкомспорт» в 27-м туре чемпионата
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. «Севастополь» выиграл со счетом 3:0 у команды «Инкомспорт» в 27-м туре чемпионата
Мячи на счету Владислава Чередниченко (12-минута, автогол), Игоря Рогованова (51) и Антона Пенчелюзова (66).
2 августа «Евпатория» за пять туров до окончания турнира завоевала титул чемпиона.
Результаты других матчей тура: «Океан» — «Фаворит-ВД Кафа» — 1:2, «Крымтеплица» — «Кызылташ» — 1:0, «ТСК-Таврия» — «Евпатория» — 1:1.
В турнирной таблице лидирует «Евпатория» (64 очка), следом идут «Крымтеплица» (53), «Севастополь» (46), «ТСК-Таврия» (46), «Кызылташ» (34), «Океан» (21), «Инкомспорт» (21), «Фаворит — ВД Кафа» (20).
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь». Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).