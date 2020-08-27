ФИФА выявила два случая возможного нарушения антидопинговых правил за прошедший сезон

Источник: AP 2020

Всего с июля 2019 года по июнь 2020 года ФИФА протестировала 968 игроков (2 085 тестов), которые участвовали в турнирах под эгидой организации. Тесты проводились в 32 лабораториях с лицензией Всемирного антидопингового агентства (WADA). 640 игроков были протестированы в ходе соревнований, 328 футболистов — во внесоревновательный период.

Среди протестированных игроков было выявлено пятеро, в анализах которых были найдены запрещенные вещества. У троих из них данные вещества находились в препаратах, разрешенных для терапевтического использования. Один футболист был дисквалифицирован на 20 месяцев, дело по второму игроку пока не рассмотрено.