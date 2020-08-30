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19:56 (мск), источник: ТАСС

«Евпатория» выиграла у «Инкомспорта» в последнем туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. «Евпатория» выиграла у «Инкомспорта» со счетом 2:1 в последнем туре чемпионата Крыма по футболу, который состоялся в воскресенье. В составе хозяев мячи забили Длявер Нуридинов (13-я минута) и Николай Хомич (17), у гостей отличился Дмитрий Иванов (6).

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Результаты других матчей тура: «Фаворит-ВД Кафа» — «ТСК-Таврия» — 1:0, «Севастополь» — «Крымтеплица» — 1:1, «Кызылташ» — «Океан» — 3:4.

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По итогам чемпионата места в турнирной таблице распределились следующим образом: ставшая чемпионом 2 августа «Евпатория» набрала 67 очков, следом расположились «Крымтеплица» (54), «Севастополь» (47), «ТСК-Таврия» (46), «Кызылташ» (34), «Океан» (24), «Фаворит — ВД Кафа» (23), «Инкомспорт» (21).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь». Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).

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