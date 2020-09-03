«Сказал в лицо: без меня бы ты был никем». На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала Павел Занозин

«Вася регулярно пытается на меня писать какие-то кляузы. Пытается каким-то образом сказать, что я не тот, кто должен работать на Первом канале. В общем, он меня не любит. Это понятно, это очевидно. Я, кстати, теперь уже отношусь к нему совершенно спокойно. А раньше меня очень злило, что мы в плохих отношениях. Я не понимал этого.

У меня было с ним несколько разговоров, еще на «НТВ-Плюс». Я говорил: «Вась! Давай, пожалуйста, поговорим по-человечески. За что ты меня не любишь? Может, мы сможем нормально общаться». Он: «А зачем всем нормально общаться. Есть работа, а есть человеческие отношения». Я отвечаю: «Окей, но хочу заметить, что человеческие отношения не влияют на работу, а у тебя явно влияют». А он: «Нет, просто ты вообще не комментатор, ты всем обязан мне, без меня бы ты был никем». Эти фразы мне были сказаны в лицо.