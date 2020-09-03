Роналду, Месси, Неймар, Федерер и Леброн вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
Forbes представил рейтинг богатейших знаменитостей.
Forbes представил рейтинг богатейших знаменитостей.
Половину мест в топ-10 заняли спортсмены.
На третьей строчке находится теннисист Роджер Федерер с доходом в $ 106,3 млн. Следом расположились нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 105 млн) и форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 104 млн). Седьмое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($ 95,5 млн). Наконец, девятым оказался баскетболист Леброн Джеймс ($ 88,2 млн).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Кайли Дженнер — $ 590 млн
2. Канье Уэст — $ 170 млн
3. Роджер Федерер — $ 106,3 млн
4. Криштиану Роналду — $ 105 млн
5. Лионель Месси — $ 104 млн
6. Тайлер Перри — $ 97 млн
7. Неймар — $ 95,5 млн
8. Говард Стерн — $ 90 млн
9. Леброн Джеймс — $ 88,2 млн
10. Дуэйн Джонсон — $ 87,5 млн.