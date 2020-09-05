Роман Широков больше не является советником министра спорта Подмосковья
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что
В августе Широков в любительском футбольном матче избил главного арбитра Никиту Данченкова.
Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.
Позже Широков в Instagram принес извинения судье, а глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил РИА Новости, что Данченков написал заявление в полицию.
«Роман являлся советником на общественных началах, потому что официально все советники прекратили свои полномочия с сентября 2018 года. С того времени ни одного заявления на эту должность не поступало. На данный момент у меня советников нет, это касается и Романа. Данную ситуацию я с Широковым не обсуждал. Я про него не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Пусть с этой ситуацией разбираются компетентные органы», — сказал Терюшков корреспонденту РИА Новости.