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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юношеская сборная России под руководством Кержакова сыграла вничью с «Химками» — 5:5

Юношеская сборная России для игроков до 19 лет провела контрольный матч с «Химками».

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча завершилась вничью со счетом 5:5. Старший тренер россиян Александр Кержаков поблагодарил соперников за игру.

— Хочу сказать большое спасибо руководству и тренерскому штабу ФК «Химки», который откликнулся на наше предложение провести контрольный матч, — сказал Кержаков. — Нам было очень интересно проверить ребят в деле с командой Российской премьер-лиги.

Начало матча получилось скомканным. Возможно, сказалось то, что ребята волновались. Все-таки не всем нашим футболистам удается даже потренироваться с основой. Мы пропустили два быстрых гола. Потом пришли в себя. В итоге первый тайм закончился вничью — 3:3. Во втором тайме мы вели, на 65-й минуте счет стал 5:3 в нашу пользу. Но, к сожалению, не удержали преимущество.

Мы хорошо сыграли в атаке, но много пропустили. Стоит отметить, что ребята впервые играли в обороне в таком сочетании. Также тренерский штаб решил не делать большого количества замен.

Команда Кержакова ведет подготовку к элитному раунду отбора Евро.

Товарищеский матч

«Химки» — Россия (до 19 лет) — 5:5 (3:3).

Голы: Кухарчук, 3 (1:0). Воробьев, 10 (2:0). Кутовой, 15 (2:1). Кутовой, 23 (2:2). Кутовой, 45 (2:3). Алиев, 45+1 (3:3). Микушин, 50 (3:4). Кравцов, 65 (3:5). Алиев, 69 (4:5). Конате, 73 (5:5).

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