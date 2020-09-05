Юношеская сборная России под руководством Кержакова сыграла вничью с «Химками» — 5:5

Источник: Спорт-Экспресс

Встреча завершилась вничью со счетом 5:5. Старший тренер россиян Александр Кержаков поблагодарил соперников за игру.

— Хочу сказать большое спасибо руководству и тренерскому штабу ФК «Химки», который откликнулся на наше предложение провести контрольный матч, — сказал Кержаков. — Нам было очень интересно проверить ребят в деле с командой Российской премьер-лиги.

Начало матча получилось скомканным. Возможно, сказалось то, что ребята волновались. Все-таки не всем нашим футболистам удается даже потренироваться с основой. Мы пропустили два быстрых гола. Потом пришли в себя. В итоге первый тайм закончился вничью — 3:3. Во втором тайме мы вели, на 65-й минуте счет стал 5:3 в нашу пользу. Но, к сожалению, не удержали преимущество.

Мы хорошо сыграли в атаке, но много пропустили. Стоит отметить, что ребята впервые играли в обороне в таком сочетании. Также тренерский штаб решил не делать большого количества замен.

Команда Кержакова ведет подготовку к элитному раунду отбора Евро.

Товарищеский матч

«Химки» — Россия (до 19 лет) — 5:5 (3:3).