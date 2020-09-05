Сборная Португалии победила украинцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная Португалии по пляжному футболу обыграла команду Украины в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.
Сборная Португалии по пляжному футболу обыграла команду Украины в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.
Встреча, состоявшаяся в португальском Назаре, завершилась со счетом 4:2.
Сборная Португалии одержала третью победу подряд и с девятью очками делит первое место с командой Швейцарии, которая в субботу нанесла поражение команде Германии — 8:6. Команда Украины с одним баллом занимает четвертое место в группе.
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