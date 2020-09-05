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22:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Португалии победила украинцев в матче Суперфинала Евролиги

Сборная Португалии по пляжному футболу обыграла команду Украины в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в португальском Назаре, завершилась со счетом 4:2.

Сборная Португалии одержала третью победу подряд и с девятью очками делит первое место с командой Швейцарии, которая в субботу нанесла поражение команде Германии — 8:6. Команда Украины с одним баллом занимает четвертое место в группе.

Сборная России по пляжному футболу отказалась от участия в Суперфинале Евролиги из-за пандемии коронавируса.

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