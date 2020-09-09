«Кристалл» обыграл «Грассхоппер» на Кубке европейских чемпионов

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Кристалла». В составе победителей по дублю сделали Маурисиньо (5-я и 17-я минуты) и Родриго (31, 32), еще по одному мячу забили Владислав Жариков (8), Алексей Краснощеков (26) и Артур Папоротный (32). У «Грассхоппера» отличился Адриан Фрутос (31).