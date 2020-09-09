«Кристалл» обыграл «Грассхоппер» на Кубке европейских чемпионов
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» нанес поражение швейцарскому «Грассхопперу» в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» нанес поражение швейцарскому «Грассхопперу» в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Кристалла». В составе победителей по дублю сделали Маурисиньо (5-я и 17-я минуты) и Родриго (31, 32), еще по одному мячу забили Владислав Жариков (8), Алексей Краснощеков (26) и Артур Папоротный (32). У «Грассхоппера» отличился Адриан Фрутос (31).
«Кристалл», набрав 6 очков в двух матчах, обеспечил себе первое место в группе D.