В Польше вратарь встал в стенку во время штрафного удара

Необычный эпизод произошел в матче второго тура третьего дивизиона чемпионата Польши между клубами «Блакитни» (Старград) и «Вигры» (Сувалки).

Футболисты гостей продемонстрировали необычную тактику во время штрафного удара в исполнении соперника. Голкипер «Вигры» Йероним Зох занял место в стенке вместе с двумя одноклубниками, а другие игроки расположились у ворот.

Что примечательно, такая тактика принесла результат: игрок «Блакитни» не забил — защитник на линии отбил мяч головой.

Тем не менее «Вигра» уступила со счетом 0:1, пропустив гол в конце первого тайма.