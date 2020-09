Опрос: Россияне больше всех в Европе хотят полноценно вернуться на трибуны стадионов

Самыми популярными футбольными гимнами по информации Spotify являются Hala Madrid («Реал», Испания) и You'll Never Walk Alone («Ливерпуль», Англия). Кроме того, многие болельщики предпочитают песню британской группы Queen — We Are the Champions. Статистика по прослушиваниям была собрана в период с 13 июля по 11 августа, в России — с 15 июля.