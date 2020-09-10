Опрос: Россияне больше всех в Европе хотят полноценно вернуться на трибуны стадионов

Источник: РИА "Новости"

По данным опроса, 85% российских болельщиков считают, что «настоящий спортивный праздник невозможен без рева стадиона и накала страстей на трибунах». 74% российских болельщиков отметили, что им не хватает совместного исполнения командных песен и кричалок на трибунах, 53% планируют отметить возвращение на стадионы путем прослушивания любимых музыкальных треков вместе с семьей и друзьями, 21% любителей футбола слушают песни своих клубов по ходу матча, 20% перед матчем ставят музыку, под которую выходит их команда, 17% празднуют забитый мяч, прослушивая гимн команды, 13% устраивают вечеринки, чтобы посмотреть игру с друзьями.

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Все указанные показатели в среднем выше, чем у любителей футбола в Европе, Египте и Саудовской Аравии.

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Опрос был проведен независимым агентством YouGov с 6 по 21 августа, в нем приняли участи 20 911 респондентов старше 18 лет из России, Франции, Италии, Великобритании, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Египта, Дании, Швеции и Нидерландов. Среди них 8356 являлись футбольными фанатами.

Самыми популярными футбольными гимнами по информации Spotify являются Hala Madrid («Реал», Испания) и You'll Never Walk Alone («Ливерпуль», Англия). Кроме того, многие болельщики предпочитают песню британской группы Queen — We Are the Champions. Статистика по прослушиваниям была собрана в период с 13 июля по 11 августа, в России — с 15 июля.