Опрос: Россияне больше всех в Европе хотят полноценно вернуться на трибуны стадионов

По данным опроса, 85% российских болельщиков считают, что «настоящий спортивный праздник невозможен без рева стадиона и накала страстей на трибунах». 74% российских болельщиков отметили, что им не хватает совместного исполнения командных песен и кричалок на трибунах, 53% планируют отметить возвращение на стадионы путем прослушивания любимых музыкальных треков вместе с семьей и друзьями, 21% любителей футбола слушают песни своих клубов по ходу матча, 20% перед матчем ставят музыку, под которую выходит их команда, 17% празднуют забитый мяч, прослушивая гимн команды, 13% устраивают вечеринки, чтобы посмотреть игру с друзьями.
Все указанные показатели в среднем выше, чем у любителей футбола в Европе, Египте и Саудовской Аравии.
Опрос был проведен независимым агентством YouGov с 6 по 21 августа, в нем приняли участи 20 911 респондентов старше 18 лет из России, Франции, Италии, Великобритании, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Египта, Дании, Швеции и Нидерландов. Среди них 8356 являлись футбольными фанатами.
Самыми популярными футбольными гимнами по информации Spotify являются Hala Madrid («Реал», Испания) и You'll Never Walk Alone («Ливерпуль», Англия). Кроме того, многие болельщики предпочитают песню британской группы Queen — We Are the Champions. Статистика по прослушиваниям была собрана в период с 13 июля по 11 августа, в России — с 15 июля.
На матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги вместимость арен столичных клубов фактически ограничена 25%. Посещение стадионов в остальных регионах фиксируется местными властями. Сильнейшие европейские чемпионаты еще не стартовали, вопрос частичного допуска зрителей на матчи обсуждается.