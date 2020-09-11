«Крылья Советов» уступили «Браге» в ¼ финала КЕЧ по пляжному футболу
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» проиграли «Браге» в четвертьфинальном матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» проиграли «Браге» в четвертьфинальном матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
Игра завершилась победой португальской команды со счетом 6:0. В полуфинале турнира «Брага» встретится с немецким клубом «Реал Мюнстер».
Ранее в полуфинал турнира вышел петербургский «Кристалл».