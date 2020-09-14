УрФУ провел футбольный матч длиной 2023 минуты в честь Универсиады
Уральский федеральный университет (УрФУ) провел футбольный матч длительностью 2023 минуты в честь столетия вуза и в поддержку Универсиады в Екатеринбурге. Об этом сообщили в
Уральский федеральный университет (УрФУ) провел футбольный матч длительностью 2023 минуты в честь столетия вуза и в поддержку Универсиады в Екатеринбурге. Об этом сообщили в
В
Напомним, XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге.
Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, 15 из которых обязательные (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика) и три дополнительных (самбо, бокс и регби). За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. Также с 25 сентября по 30 октября в Екатеринбурге пройдет VII Всероссийская летняя Универсиада.
Илья Смирнов