УрФУ провел футбольный матч длиной 2023 минуты в честь Универсиады

В пресс-службе УрФУ отметили, что данный матч установил рекорд России «Самый продолжительный футбольный матч 6×6». Также был установлен рекорд «Наибольшая продолжительность непрерывного комментирования футбольного матча комментатором в России».

Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, 15 из которых обязательные (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика) и три дополнительных (самбо, бокс и регби). За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. Также с 25 сентября по 30 октября в Екатеринбурге пройдет VII Всероссийская летняя Универсиада.



Илья Смирнов