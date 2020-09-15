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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель прокомментировал переход в новый клуб

Казахстанец подписал контракт по схеме «2+1».

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Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель поделился впечатлениями от перехода в клуб «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии.

«Я счастлив быть здесь, в “Аль-Фейсали”. Новая страна, новый вызов. Жду этого с нетерпением. Спасибо за теплый прием!» — написал Меркель в твиттере.

Официально о трансфере Меркеля «Аль-Фейсали» объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.

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Последним клубом Меркеля был голландский «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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