Александр Меркель прокомментировал переход в новый клуб

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель поделился впечатлениями от перехода в клуб «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии.

«Я счастлив быть здесь, в “Аль-Фейсали”. Новая страна, новый вызов. Жду этого с нетерпением. Спасибо за теплый прием!» — написал Меркель в твиттере.

Официально о трансфере Меркеля «Аль-Фейсали» объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.

Последним клубом Меркеля был голландский «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».